مصر تبني هرما جديدا في أكبر محطة من نوعها

تواصل وزارة النقل المصرية أعمال إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في الجيزة المعروفة باسم محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي تتضمن إنشاء هرم زجاجي يتوسط المحطة.

ويقع الهرم الزجاجي في منطقة البهو الرئيسي ‏للمحطة ‏ويبلغ ارتفاعه 40 مترا، وتوجد أسفل الهرم من الداخل 4 مسلات على الطراز المصري القديم.

ويقع مبنى المحطة ‏الرئيسي على مساحة 31 ألف متر مربع ‏ويتكون من دور بدروم جراج ودور أرضي و2 دور متكرر، ويشتمل المبنى على 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي.

ويتم إنشاء 4 أرصفة لخط المناشي وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏(أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع)، وجار الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان بها ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

جدير بالذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2 وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2 وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا، وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع 500 عربة.

المصدر: مصراوي + RT