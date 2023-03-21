"غازبروم" تحقق رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين

حققت شركة "غازبروم" الروسية، 20 مارس الجاري، رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وقد تجاوز طلب الجانب الصيني لتوريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" بشكل كبير الالتزامات التعاقدية اليومية، فيما قامت شركة "غاز بروم" بتلبية الطلبات الصينية، وسلمت الكميات المطلوبة لتحقق بذلك رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.

وتتم عمليات التسليم بموجب اتفاقية شراء وبيع الغاز الثنائية طويلة الأجل بين شركة "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية.

المصدر: RT