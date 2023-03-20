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وصول طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه

"طيران الجزيرة" تعدل جدول رحلاتها بين موسكو والكويت

مال وأعمال

Sputnik
صورة من الأرشيف
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أفاد مطار "دوموديدوفو" بالعاصمة موسكو، في بيان اليوم الاثنين، بأن شركة طيران "الجزيرة" الكويتية ستطلق رحلات يومية بين العاصمة الروسية والكويت اعتبارا من 20 مارس الجاري.

وبدأت "طيران الجزيرة" بتشغيل 4 رحلات أسبوعيا بين الكويت وموسكو منذ 2 فبراير الماضي، ومن اليوم سيتم زيادة عدد الرحلات لتصبح يومية.

وقال مطار "دوموديدوفو" في البيان: "(طيران الجزيرة) تعمل على زيادة وتيرة الرحلات الجوية بين المطار والكويت اعتبارا من 20 مارس الجاري، وستقوم الشركة بتشغيل رحلات يومية من (دوموديدوفو)".

وسيتم تنفيذ الرحلات بواسطة طائرات "إيرباص 320".

المصدر: نوفوستي

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وصول طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في أول محطة خارجية له منذ إعادة انتخابه