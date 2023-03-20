مصر وروسيا توقعان اتفاقيات تعاون متعددة بعد مباحثات مكثفة

وقعت مصر وروسيا، اليوم الاثنين، مجموعة من اتفاقيات التعاون المختلفة أبرزها تعديل اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

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ووقع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، مع نظيره المصري أحمد سمير اتفاقية إضافية بشأن المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وتسمح الاتفاقية للشركات الروسية ببيع منتجاتها في السوق المصري، وليس فقط تصديرها عبر مصر إلى دول أخرى.

وتنص الوثيقة أيضا على زيادة أراضي المنطقة الصناعية الروسية بمقدار 50 هكتارا بالإضافة إلى 500 هكتار سيتم إضافتها للموقع الرئيسي بعد ذلك.

وقال مانتوروف "حددنا عددا من التغييرات الأخرى التي تسمح ببيع المنتجات المصنعة في هذه المنطقة بما في ذلك السوق المصري وهو أمر مهم جدا للزملاء وشركاتنا في المقام الأول".

وأشار إلى أن الوثيقة الموقعة عبارة عن بروتوكول لتعديل الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير الشروط لأنشطة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على التعديل الجديد في القاهرة عقب اجتماع اللجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وفي السياق ذاته، وقعت مصر وروسيا على بروتوكول بشأن التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للأفضليات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأورواسي بين مؤسسات الجمارك لروسيا ومصر.

ووفقا لبروتوكول التعاون سيقدم الجانب المصري نظام التحقق الإلكتروني لشهادات منشأ البضاعة من الفئة "أ"، وسيسمح ذلك بعدم تقديم الشهادة الأصلية على الورق إلى سلطات الجمارك في روسيا - سيكون كافيا الإشارة إلى التفاصيل في إعلان البضائع.

وكانت قد تحدثت مصادر لـRT عن استعداد كل من مصر وروسيا للإعلان عن العديد من الاتفاقيات، اليوم الاثنين، بعد اجتماعات مكثفة بين الجانبين على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الروسي للقاهرة.

وأوضحت أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك زيارات مكثفة بين الجانبين المصري والروسي، للاستعداد للإعلان عن هذه الاتفاقيات التي تمثل حدثا كبير بالنسبة للجانب المصري.

ولمحت المصادر بأنه جرت لقاءات تجارية مصرية روسية خلال الأيام الماضية، تمت فيها مناقشة العديد من التفاصيل التي تخص هذه الاتفاقيات.

وزار مصر وفد روسي من رجال الأعمال من منطقتي تولا وجمهورية موردوفيا الروسيتين في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

ووفقا للسفارة الروسية بالقاهرة "الزيارة تمت بدعم من البعثة التجارية الروسية في مصر في شكل بعثات تجارية".

وترأس وفدي المنطقتين الروسيتين أليكسي بورودين، رئيس مركز دعم الصادرات بجمهورية موردوفيا وبافيل تاتارينكو، المدير العام لمؤسسة تنمية ودعم منطقة تولا.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد وفدا روسيا رفيع المستوى، حيث شهد اللقاء تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وضم الوفد الروسي كلا من دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا لدى القاهرة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

المصدر: RT