رجال أعمال روس يزورون مصر لمناقشة مشروعات كبرى في البلاد

زار مصر وفد روسي من رجال الأعمال من منطقتي تولا وجمهورية موردوفيا الروسيتين في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

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ووفقا للسفارة الروسية بالقاهرة الزيارة تمت بدعم من البعثة التجارية الروسية في مصر في شكل بعثات تجارية.

وترأس وفدي المنطقتين الروسيتين أليكسي بورودين، رئيس مركز دعم الصادرات بجمهورية موردوفيا وبافيل تاتارينكو، المدير العام لمؤسسة تنمية ودعم منطقة تولا.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد وفدا روسيا رفيع المستوى، حيث شهد اللقاء تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وضم الوفد الروسي كلا من دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا لدى القاهرة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير .

من جهته، أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي.

كما تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حاليا بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.

وأوضح المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.

المصدر: RT