مصر وروسيا تستعدان لحدث ضخم

كشفت مصادر لـRT عن استعداد كل من مصر وروسيا لحدث ضخم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اجتماعات مكثفة بين الجانبين على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الروسي للقاهرة.

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وكشفت المصادر أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك زيارات مكثفة بين الجانبين المصري والروسي، للاستعداد لحدث كبير، حيث لم تكشف المصادر المزيد من التفاصيل حول هذا الحدث.

ولمحت المصادر بأنه جرت لقاءات تجارية مصرية روسية خلال الأيام الماضية، تمت فيها مناقشة العديد من التفاصيل التي تخص هذا الحدث.

وزار مصر وفد روسي من رجال الأعمال من منطقتي تولا وجمهورية موردوفيا الروسيتين في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

ووفقا للسفارة الروسية بالقاهرة "الزيارة تمت بدعم من البعثة التجارية الروسية في مصر في شكل بعثات تجارية".

وترأس وفدي المنطقتين الروسيتين أليكسي بورودين، رئيس مركز دعم الصادرات بجمهورية موردوفيا وبافيل تاتارينكو، المدير العام لمؤسسة تنمية ودعم منطقة تولا.

وجاءت الزيارة في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد وفدا روسيا رفيع المستوى، حيث شهد اللقاء تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وضم الوفد الروسي كلا من دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا لدى القاهرة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

المصدر: RT