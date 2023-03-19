وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلل سبب زيادة أسعار الدواجن ومنتجاتها في أسواق الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت، أن "هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر".

وقالت إنه "في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها".

وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلب تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بالدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار، على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى.

"الاقتصاد": الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بصورة مؤقتة تأتي لضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك#وام_اقتصادhttps://t.co/dFCaRJbDZ9pic.twitter.com/hSIIEq2dui — وام الاقتصادية (@BusinessWam) March 18, 2023

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%.

ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن هذه الزيادة من شأنها المساهمة في حماية شركات ومزارع الدواجن والبيض من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف إنتاج هذه المنتجات وتخفيف أثرها، بما يساعد على استمرارية أعمال هذه الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الـ13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليميا وعالميا، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن.

والعام الماضي، ارتفعت أسعار الأعلاف بنسب تتراوح بين 60% و80% عالميا، نتيجة لتعطل سلاسل الإمداد.

المصدر: وام