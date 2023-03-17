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ارتفاع أسعار النفط على خطى البورصات العالمية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط على خطى البورصات العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل انتعاش البورصات العالمية بعد تصريحات الدعم من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا للمؤسسات المالية التي تواجه أزمة.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.19% إلى 68.60 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 74.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أغلقت البورصة الأمريكية التداولات على ارتفاع، وصعد المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.17% فيما ارتفع المؤشر "ناسداك" بنسبة 2.48% كذلك صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76%.

وقبل ذلك أغلقت الأسواق الأوروبية التعاملات على ارتفاع أيضا، وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.89% فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.57% كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.03%. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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