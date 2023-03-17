ارتفاع أسعار النفط على خطى البورصات العالمية
صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل انتعاش البورصات العالمية بعد تصريحات الدعم من البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا للمؤسسات المالية التي تواجه أزمة.
وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.19% إلى 68.60 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 74.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس أغلقت البورصة الأمريكية التداولات على ارتفاع، وصعد المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.17% فيما ارتفع المؤشر "ناسداك" بنسبة 2.48% كذلك صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.76%.
وقبل ذلك أغلقت الأسواق الأوروبية التعاملات على ارتفاع أيضا، وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.89% فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.57% كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.03%.
المصدر: RT + بلومبرغ