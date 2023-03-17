حجم استقراض البنوك الأمريكية من الاحتياطي الفدرالي يبلغ مستويات قياسية

أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن حجم استقراض البنوك الأمريكية من الاحتياطي الفدرالي لدعم السيولة وصل إلى 164.8 مليار دولار، ما يعتبر مستوى قياسيا.

وتشير البيانات إلى أن 152.85 مليار دولار من هذا لمبلغ تم استقراضه خلال أسبوع قبل 15 مارس الجاري، عبر آلية نافذة الخصم التي تسمح للمنظمات الائتمانية باقتراض الأموال من البنك المركزي لتغطية احتياجاتها القصيرة المدى في حال تراجع السيولة النقدية.

وحسب معطيات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فإن مؤشرات الاقتراض الأخيرة تعتبر القياسية في تاريخ وجود هذه الآلية، وتتجاوز كثيرا مستويات الاقتراض التي كانت أثناء الأزمة المالية في عام 2008، عندما كانت عند مستوى 111 مليار دولار خلال أسبوع.

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ويشار إلى أنه خلال الأسبوع الأول من مارس 2023 استقرضت البنوك من الاحتياطي الفدرالي 4.58 مليار دولار عبر نافذة الخصم، و11.9 مليار دولار عبر برنامج التمويل المؤقت للبنوك، وهو آلية طارئة أطلقها الاحتياطي الفدرالي يوم الأحد لدعم السيولة.

ويأتي ذلك على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، مما أصبح أكبر عملية إفلاس لمصرف أمريكي منذ أزمة 2008.

المصدر: نوفوستي