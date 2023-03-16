الأسد يحدد نقطة ضعف الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الدولار هو نقطة ضعف الولايات المتحدة، إذ مع انحسار العملة الأمريكية تفقد واشنطن مركزها المهين في العالم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان العالم يتحول إلى عالم متعدد الأقطاب، أشار الأسد في مقابلة مع RT، إلى أن قيام الولايات المتحدة بمحاصرة شركات التكنولوجيا الصينية دلالة على أنها لا تنظر إلى نفسها على أنها القوة المطلقة.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن اللوبيات الأمريكية بدأت تخسر هيمنتها المطلقة على الأسواق والسياسة، مشددا على أن القطب الأخطر هو الاقتصادي ونقطة الضعف الأكبر لأمريكا هي الدولار.

وقال بهذا الصدد: "عندما نتحدث عن قطب واحد يجب أن نحدد ما هو هذا القطب، سياسي أم عسكري أم اقتصادي، أعتقد أن القطب الأخطر هو الاقتصادي ونقطة الضعف الأكبر لأمريكا هي الدولار، عندما يزاح الدولار عن قمة الهيمنة الاقتصادية عندها سيتغير التوازن الدولي وسيكون هناك عالم متعدد الأقطاب. أما إذا كان هناك عالم متعدد الأقطاب، سياسي وعسكري مع وجود دولار مهيمن سيبقى العالم ذو قطب واحد".

المصدر: RT