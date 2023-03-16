لأول مرة في تاريخ مصر.. أسعار اللحوم تصل مستوى غير مسبوق

كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.

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ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار العجول القائمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة الطلب قبل شهر رمضان.

وقال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية إن سعر كيلو اللحوم البلدية يتراوح بين 250 إلى 320 جنيها حسب المنطقة.

وتوقع رئيس شعبة القصابين، أن يتم طرح اللحوم التشادية الجديدة في منافذ الحكومة كبداية، ثم يتم ضخها في السوق، موضحا أن سعر كيلو اللحوم البلدي في منافذ التموين أقل من السوق الحر.

ويبحث الجميع عن أسعار اللحوم حسب أحدث تحركات الأسعار، داخل الأسواق والمحال التجارية العامة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على شراء منتجات اللحوم.

المصدر: القاهرة 24