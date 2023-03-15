حزب "حماة وطن" المصري يلجأ إلى تشاد لحل أزمة اللحوم

استورد حزب "حماة وطن" المصري أطنانا من اللحوم من تشاد، في الوقت الذي تعاني منه البلاد من ارتفاع كبير في الأسعار وشح اللحوم.

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وقال يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تعاقدت مع إحدي الشركات المصرية الكبري المتخصصة في مجال توريد اللحوم المبردة على نقل سلسلة من شحنات اللحوم المبردة بواقع 55 طنا للشحنة على متن طائرتها من طراز A330-200 من العاصمة التشادية إنجامينا إلى القاهرة.

كما أكد زكريا أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول الشحنة وتقديم سعر تنافسي للشحنة لضمان وصولها بسعر مناسب للمستهلك المصري، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية للشركة.

ومن جانبه قال الطيار جاسر حسين، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي: وصلت الشحنة الأولي إلى مجمع البضائع بمطار القاهرة، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتوفير المبردات اللازمة لضمان وصول الشحنة بأمان، ومن المقرر تسيير رحلتين منتظمتين أسبوعيا من إنجامينا إلى القاهرة لنقل باقي الشحنات وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بإجمالي نحو 600 ألف طن.

ووصلت أولى طلائع شحنات اللحوم المبردة والتى تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية من دوله تشاد إلى مطار القاهرة الدولي وذلك تنفيذا للتعاون المبرم بين حزب حماه الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.

المصدر: RT