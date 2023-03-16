اليابان تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المحدد

اشترت اليابان شحنة صغيرة من النفط الروسي في فبراير الماضي بمتوسط ​​سعر 68.5 دولار للبرميل، وهو أعلى من سقف السعر الذي حددته طوكيو إلى جانب دول أخرى للنفط الروسي.

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وجاء ذلك بحسب ما كشفته بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، واستثنت دول مجموعة السبع النفط الروسية المورد من مشروع سخالين -2 من السقف السعري.

واشترت اليابان نحو 232.7 ألف برميل من روسيا في فبراير الماضي وبلغت قيمة الشحنة 2.125 مليار ين (15.945 مليون دولار)، وبلغ سعر البرميل الواحد 68.52 دولار، وهذا المستوى يتجاوز السقف السعري الذي حددته دول مجموعة السبع للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في تطبيق آلية السقف السعري للبرميل الروسي، وقد تم استثناء الإمدادات من مشروع سخالين-2، ويعد الغاز الطبيعي المسال المنتج الرئيسي للمشروع.

ومن مشروع سخالين-2 تستلم اليابان حوالي 9% من جميع واردات الغاز الطبيعي المسال، ويشكل الغاز الروسي حوالي 3% من إجمالي توليد الكهرباء.

المصدر: تاس