قبل 25 عاما جيرينوفسكي تنبأ بمستقبل الروبل المشفر والبطاقات البلاستيكية (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي (1946-2022) يتنبأ فيه بمستقبل العملات المشفرة والبطاقات البلاستيكية، عام 1998.

يعود تاريخ الفيديو، وفقا لما تذكره مواقع التواصل الاجتماعي، إلى العام 1998، فيما يبدو وأنه يقدم لأحد الكتب التي تناقش قضية "العملات المشفرة"، وتحديدا فرص روسيا للتحول إلى "الروبل المشفر".

إقرأ المزيد

يقول جيرينوفسكي في مقطع الفيديو: "لقد تمكن الأمريكيون من خلال الدولار الورقي الأخضر المعتاد، من السيطرة على كوكب الأرض، إلا أن هذا كله يتجه نحو النهاية.

يوضح هذا الكتاب أن لدى روسيا فرصة لتصبح أول دولة في هذا المجال، وتخلق الظروف للعالم كله للتحول إلى النقود الإلكترونية، إلى العلاقة الافتراضية بين الموارد المادية.

سوف يتمكن المواطن، أو المتقاعد، من خلال هذه البطاقة الإلكترونية من تسديد مدفوعاته في أي مكان على أراضي دولته، وعناصر ذلك النظام موجودة بالفعل.

فالنقود الورقية يمكن استبدالها بأموال إلكترونية، لكن تظل القضية الأساسية هي ضمان هذا التحول، وروسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التحول إلى هذا الشكل الجديد من التداول النقدي، ربما ليس بنسبة 100%، إلا أن ذلك سوف يخفض من معدل الجريمة بشكل كبير، ولن تكون هناك حاجة لبناء مزيد من السجون، والقبض على المحتالين، لأنهم سيتوقفون عن كونهم مجرمين، حيث سيكون من المستحيل خداع الكومبيوتر، حينما لن يكون لدينا نقود متداولة، وكل الأموال تمر عبر النظام المصرفي الإلكتروني".

المصدر: تليغرام