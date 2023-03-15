انخفاض أسعار النفط و"برنت" يهبط إلى مستوى هو الأول في 3 أشهر
Globallookpress
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عادت أسعار النفط للانخفاض في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء، وجرى تداول عقود خام "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 12 ديسمبر الماضي.
وبحلول الساعة 14:08 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.69% إلى 76.12 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق كان الخام العالمي دون مستوى 76 دولارا للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.78% إلى 70.06 دولار للبرميل، وقبل ذلك بنحو قصير كان الخام عند 70 دولارا.
المصدر: نوفوستي