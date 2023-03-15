انخفاض أسعار النفط و"برنت" يهبط إلى مستوى هو الأول في 3 أشهر

عادت أسعار النفط للانخفاض في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الأربعاء، وجرى تداول عقود خام "برنت" دون مستوى 76 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 12 ديسمبر الماضي.

وبحلول الساعة 14:08 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.69% إلى 76.12 دولار للبرميل، وقبل ذلك بدقائق كان الخام العالمي دون مستوى 76 دولارا للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.78% إلى 70.06 دولار للبرميل، وقبل ذلك بنحو قصير كان الخام عند 70 دولارا.

المصدر: نوفوستي