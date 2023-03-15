روسيا تسهل إجراءات الإقامة والتوظيف للأجانب من اختصاص محدد

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الروسية، أنه تم تبسيط إجراءات التوظيف والحصول على تصريح إقامة في روسيا للمواطنين الأجانب المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأربعاء: "بالنسبة للمواطنين الأجانب المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات تم تبسيط إجراءات التوظيف والحصول على تصريح إقامة في روسيا".

وأشارت الوزارة إلى أن أفراد عائلة المواطن الأجنبي المختص في هذا المجال سيحصلون على تصريح الإقامة بإجراءات مبسطة.

وأفاد البيان بأن متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب يمكنهم إبرام عقد عمل أو عقد لتقديم خدمات مع المنظمات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا، وذلك بناء على الآلية التي حددتها الحكومة الروسية.

وبإمكان شركات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة في روسيا جذب المتخصصين الأجانب للعمل دون الحصول على إذن مسبق لاستقطابهم وجذبهم، ويتوجب على الشركة الروسية أن تكون مسجلة في سجل شركات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة.

المصدر: RT