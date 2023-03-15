انخفاض أسعار الذهب بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار المعدن النفيس، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 6% في فبراير 2023، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.73% (13.9 دولار) إلى 1897 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.76% (14.41 دولار) إلى 1889.6 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتماشت أرقام التضخم في فبراير الماضي مع توقعات السوق ومقارنة مع 6.4% تم تسجيلها في يناير الماضي، ورغم انخفاض المؤشر إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، صعد إلى 0.5% من 0.4%.

المصدر: RT + بلومبرغ