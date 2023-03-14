بيانات حديثة عن التضخم في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 6% في فبراير الماضي، مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.

وجاءت النتيجة تماشيا مع توقعات السوق ومقارنة مع 6.4% تم تسجيلها في يناير الماضي. وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة إن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطؤ إلى 6% الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في فبراير الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في الشهر السابق.

وتباطأت تكاليف الطاقة وزيت الوقود مع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 1.5%في يناير الماضي.

ومع ذلك، ارتفع المعدل الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 0.5% من 0.4%، مقارنة بالتوقعات عند 0.4%.

المصدر: برايم