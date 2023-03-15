شركة إماراتية تستحوذ على حصة في "تيك توك"

استحوذت شركة التكنولوجيا الإماراتية G42 على حصة بقيمة 100 مليون دولار في "بايت دانس"، الشركة الأم لـ"تيك توك"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء.

وفي إطار الصفقة تم تقدير قيمة شركة "بايت دانس" بنحو 220 مليار دولار، فيما كانت قيمتها في السابق عند 300 مليار دولار.

ويعزى انخفاض قيمة الشركة إلى احتمال فرض حظر في الولايات المتحدة على "تيك توك" (Tik Tok)، حيث تدعي السلطات الأمريكية أن الشبكة الاجتماعية تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

أيدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون قدمه أعضاء مجلس الشيوخ في 7 مارس الجاري، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بحظر الشبكات الاجتماعية الأجنبية، بما في ذلك "تيك توك".

وفي مطلع مارس الجاري، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون مشابه، والذي أثار انتقادات من قبل الديمقراطيين. ومن المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب هذا الشهر.

المصدر: بلومبرغ