انهيار "سيليكون فالي" يمحو نحو نصف تريليون دولار

انخفضت القيمة السوقية للشركات المالية في جميع أنحاء العالم في يومين من التداول بمقدار 465 مليار دولار، وذلك بعد إفلاس البنك الأمريكي "سيليكون فالي"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وبحسب الوكالة فإن هذا هو مقدار الانخفاض للقيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في مؤشري MSCI World Financials وMSCI EM Financials.

وواصلت القيمة السوقية للمؤسسات المالية انخفاضها اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر MSCI Asia Pacific في الأسواق الآسيوية بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر 2022.

وانخفض سهم مجموعة "ميتسوبيشي" في اليابان 8.3%، فيما هبط سهم "هنا فاينانشيال غروب" (Hana Financial) الكورية الجنوبية 4.7%، وكذلك تراجعت أسهم "ايه إن زد غروب هولدنغ" (ANZ) الأسترالية 2.8%.

وقبل ذلك ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن صناديق التقاعد حول العالم خسرت "ملايين الدولارات" نتيجة انهيار بنك "سيليكون فالي".

وفقا للمجلة فقد استثمرت صناديق مثل صندوق تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا وصندوق تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا وخدمة المعاشات التقاعدية الوطنية في كوريا الجنوبية وصندوق المعاشات السويدي في البنك المنهار.

وفي 10 مارس الجاري أعلن بنك "سيليكون فالي" إفلاس، ويحتل البنك المرتبة السادسة عشرة في ترتيب البنوك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، ويركز البنك على الشركات الناشئة، ويعد هذا الإفلاس الأكبر منذ أزمة 2008 وثاني أكبر إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة بعد بنك "واشنطن ميوتشوال".

وبعد ذلك قررت السلطات الأمريكية إغلاق "سيغنتشر بنك" بسبب مخاطر تنظيمية، ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطرد إدارة البنوك المفلسة ومحاسبتها، وتشديد الإجراءات الرقابية والتنظيمية في القطاع المصرفي.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي