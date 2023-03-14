أستراليا تخصص 245 مليار دولار لبرنامج بناء الغواصات الذرية

ستخصص حكومة أستراليا حوالي 245 مليار دولار لتنفيذ برنامج بناء الغواصات الذرية على مدى الـ 32 عاما القادمة وهو ما سيزيد ميزانية الدفاع.

أعلن ذلك اليوم وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، وذكر أن البرنامج يدخل في إطار اتفاقيات تحالف AUKUS (شراكة ثلاثية من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة).

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ووفقا له، تكلفة برنامج بناء الغواصات الذرية للبحرية الأسترالية ستبلغ ما لا يقل عن 0.15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويا طوال فترة عملها بالكامل من عام 2023 إلى منتصف خمسينيات القرن الحالي.

وقال: "خلال السنوات العشر القادمة، ستبقى نفقات هذا المشروع في حدود 58 مليار دولار أسترالي (38.6 مليار دولار أمريكي)". وأشار الوزير إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج ستبلغ حوالي 368 مليار دولار أسترالي (244.8 مليار دولار أمريكي)، وهي نفقات كبيرة ستشكل ضغطا كبير على الميزانية الفيدرالية، "لكن أستراليا لا يمكن أن تسمح لنفسها بعدم القيام بذلك. هذا البرنامج سيجلب كبيرة لأمننا القومي واقتصادنا في المستقبل".

وفقا للمعطيات المتوفرة، تبلغ ميزانية الدفاع الحالية لأستراليا 48.6 مليار دولار أسترالي (32.3 مليار دولار أمريكي) في السنة أي ما يعادل 2.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولتنفيذ برنامج بناء الغواصات النووية، يجب زيادة هذا المبلغ إلى 59.6 مليار دولار أسترالي على الأقل (39.6 مليار دولار أمريكي) سنويا، وستزيد حصة الإنفاق الدفاعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.6٪.

المصدر: تاس