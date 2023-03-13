بعد أن استحوذت عليه بجنيه واحد.. "إتش إس بي سي" تضخ في "بنك سيليكون فالي" ملياري جنيه إسترليني

أعلنت مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية المالك الجديد لـ"بنك سيليكون فالي" في بريطانيا، أنها تعتزم ضخ ملياري جنيه إسترليني في فرع البنك المذكور لديها.

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وقال المدير التنفيذي للمجموعة، نويل كوين وإيان ستيوارت، مدير الوحدة فرع المملكة المتحدة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا في لندن، إن البنك سيلتزم بضخ مليارات الجنيهات لضمان استمرارية الأنشطة التجارية بوحدة "بنك سيليكون فالي" في بريطانيا كالمعتاد.

ووصف كوين عملية الاستحواذ على البنك بأنها "منطقية من الناحية الاستراتيجية"، مؤكدا أنها ستسهم في تحسين مكانة البنك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.

وأكد متحدث باسم البنك المبلغ الذي سيتم ضخه.

واستحوذ مصرف "اتش اس بي سي" وحدة "بنك سيليكون فالي" في بريطانيا مقابل مبلغ رمزي بقيمة جنيه إسترليني واحد (1.22 دولار)، يوم الاثنين، في ذروة نهاية أسبوع متوترة سعى فيها الوزراء والمصرفيون في بريطانيا إلى استكشاف طرق لتهدئة الأسواق وتأمين أموال المودعين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه لا يوجد خطر منهجي على البنوك البريطانية في أعقاب انهيار مصرف "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ