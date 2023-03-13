قناة السويس تشهد عبور أكبر عدد من السفن في تاريخها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الاثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

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وأوضح أن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

بحسب بيان صادر اليوم، يبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة، ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد رئيس الهيئة على أن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المدى القصير والمتوسط، وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير، مشيرا في هذا الصدد إلى استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي من خلال المضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER GIFTED المصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة كلية 223 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى ماليزيا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING UNIVERSE التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

وتسجل حركة الملاحة بالقناة، اليوم الإثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 25 سفينة حاويات و28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حاملات السيارات، و15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.

المصدر: RT