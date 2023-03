مصر تحصل على"قاطرة عملاقة" تعويضا لمساهمتها في حل أزمة إيفيرجيفن

دشن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بـمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من القطع البحرية، التي انضمت حديثًا للأسطول.

وجهزت هيئة قناة السويس احتفالية لتدشين القطع البحرية، التي تدخل الخدمة، وأطلق الفريق أسامة ربيع إشارة البدء، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم رفع علم مصر على القاطرات.

ورفع الفريق أسامة ربيع علم مصر، على قاطرة عملاقة حصلت عليها مصر تعويضًا عن أعمال إصلاح وتعويم السفينة إيفرجيفن، والتي جنحت في قناة السويس، وذلك تقديرًا للجهود المصرية العظيمة، حيث تنضم القاطرة بدءا من اليوم لأسطول قناة السويس.

وقدمت القاطرة " نبيل الهلالي" هدية من شركة EVER GREEN ضمن بنود التسوية التي عقدتها هيئة قناة السويس مع الشركة عقب حادث جنوح سفينة الحاويات" EVER GIVEN".

وشهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بنسبة 41,6% خلال شهري يناير وفبراير 2023، لتسجل 1,5 مليار دولار مقابل 1,1 مليار دولار خلال نفس الشهرين من 2022، بزيادة قدرها 454,6 مليون دولار.

المصدر: RT