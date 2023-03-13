في ظل إفلاس "سيليكون فالي".. محلل ينشر قائمة بمؤسسات مالية معرضة للإفلاس في الولايات المتحدة

حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من إفلاس مؤسسات مالية أخرى في الولايات المتحدة، وذلك في إطار تداعيات إفلاس بنك "سيليكون فالي".

وأشار المحلل إلى وجود بنوك أخرى في منطقة الخطر، وقال في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي: "ظهرت قوائم البنوك على الإنترنت التي قد تواجه نفس مشكلات SVB (سيليكون فالي بنك)".

كذلك لفت إلى أن "التوتر ينتشر في الأسواق على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لطمأنة الأسواق وضمان استقرار القطاع المصرفي في الولايات المتحدة".

وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، وأعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة أمس خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في البنك من استرداد أموالهم.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك "سيليكون فالي" على بقية النظام المصرفي، واستبعدت السلطات إنقاذ البنك عبر ضخ أموال فيه، لكنها أكدت أنها ستحمي جميع الودائع.

ورغم التطمينات إلا أن حالة من الذعر تسود بالأسواق، حيث أدى ذلك إلى تراجع الأسهم الأوروبية، وسط توقعات بانخفاض بورصة "وول ستريت" اليوم أيضا.

المصدر: RT