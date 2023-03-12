إيران.. إنتاج الغاز يسجل مستوى قياسيا غير مسبوق وإبرام عقود نفطية جديدة مع الصين

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي إبرام عقود تفاهم نفطية جديدة مع الصين، منوها بالوقت ذاته بأن حجم إنتاج الغاز في البلاد سجل مستوى قياسيا غير مسبوق بتخطيه المليار متر مكعب يوميا.

وقال أوجي، أمس السبت في تصريح لوسائل الإعلام، إن حجم انتاج الغاز سجل مستوى قياسيا غير مسبوق بتخطيه المليار متر مكعب يوميا، "هذه السنة (بدأت 21 مارس 2022) تم تحطيم رقم قياسي في معالجة الغاز بـ 21 محطة بالبلاد وحجم إنتاج ونقل الغاز تخطى مستوى المليار متر مكعب ( يوميا)".

إقرأ المزيد

ولفت الوزير إلى أن هذا المستوى غير مسبوق وأن عملية الإنتاج والمعالجة ونقل الغاز لم تتوقف ولا لحظة لغاية الان.

وبيّن أن السنة ولتوفير الوقود السائل بالبلاد تم تأمين 1.8 مليار لتر من النفط الابيض، وزيادة 20 مليون متر مكعب لإنتاج الغاز، وأن استهلاك الغاز بلغ 700 مليون متر مكعب يوميا وهو رقم قياسي، وقد تم اجتياز فصل الشتاء بأقل التحديات.

وأضاف، "لدينا 27 مليون مشترك بالغاز، باستثناء 90 الف شخص في "تربت جام" ( شمال شرق) منهم 17 الف مشترك واجهوا مشاكل في فصل الشتاء، حيث تم تزويدهم بأجهزة تدفئة نفطية وكهربائية".

من ناحية أخرى أعلن أوجي، إبرام عقود ومذكرات تفاهم نفطية جديدة مع الصين: "لقد حددنا مشاريع مختلفة مع الصينيين وفي هذا المجال أبرمنا عقود واتفاقيات جيدة مع شركات صينية كبيرة سيتم الإعلان عنها في المستقبل".

وأضاف: "لدينا أخبار جيدة فيما يتعلق بإبرام العقود والمذكرات الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها واحدة تلو الأخرى".

المصدر: العالم