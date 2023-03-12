سفير السودان في موسكو: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

صرح السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي التيجاني سراج بأن الخرطوم تسعى لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين السودان وروسيا.

وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الأحد: "خلال الحقبة السوفيتية، كانت هناك رحلات مباشرة، وكانت شركة إيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كمركز لتشغيل الرحلات إلى وجهات أخرى".

وتابع: "آمل في مراجعة هذا الموضوع وفي أن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان"، مضيفا أن هذه المسألة "لم تناقش بعد مع الجانب الروسي".

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.

المصدر: "نوفوستي"