الصين تطلق مشروعا ضخما في مصر

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، ليو زيشيانغ، والوفد المرافق له.

وقال ليو زيشيانغ، إن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل.

وأشار في هذا السياق، إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

من جهته، أشاد السيسي بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معربا عن التهنئة للرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة، منوها إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا، ومكانة مهمة على المستوى الدولي.

وأكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري