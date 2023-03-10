بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين روسيا وتونس في أبريل

تبدأ شركة Nouvelair Tunisie للطيران تسيير رحلات من مدينة بطرسبورغ الروسية إلى مدينة المنستير التونسية اعتبارا من 7 أبريل المقبل.

أفادت بذلك شركة "بوابة العاصمة الشمالية" التي تدير مطار بولكوفو في بطرسبورغ، مضيفة في بيان لها أنه سيتم تسيير رحلتين في الأسبوع على متن طائرة إيرباص A320 بسعة 182 مقعدا.

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كما انطلق بيع التذاكر للرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الروسية موسكو والمنستير والتي من المقرر بدء تسييرها اعتبارا من 8 أبريل.

ووفقا لموقع Profi.Travel، فإنه سيتم تسيير الرحلات من بطرسبورغ يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، من موسكو يومي الأربعاء والسبت، باستخدام نفس النوع من الطائرة. وإذا كان الطلب كافيا، فإن الرحلات قد تستمر حتى رأس السنة.

يذكر أن الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وتونس توفقت خلال الوباء ولم تستأنف إلا في أغسطس الماضي.

من منتصف مايو، تتوقع Nouvelair Tunisie إطلاق رحلات من روسيا إلى العاصمة التونسية أيضا.

المصدر: "نوفوستي"