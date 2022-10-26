شركات الطيران الأجنبية تضاعف النقل إلى روسيا

ضاعفت شركات الطيران الأجنبية حركة الركاب إلى روسيا بأكثر من الضعف في الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث نقلت هذه الشركات نحو 8.7 مليون شخص من وإلى روسيا.

وللمقارنة فقد نقلت شركات الطيران الأجنبية في نفس الفترة من العام الماضي قرابة 4 ملايين شخص، بحسب ما ذكرته صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن تقرير وكالة الطيران المدني الروسية.

على العكس من ذلك، انخفضت حركة الركاب الدولية لشركات الطيران الروسية بنحو 16% في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتصل إلى 13 مليون شخص.

وقال مصدر بوزارة النقل الروسية للصحيفة إن 50 شركة طيران أجنبية تنظم رحلات الآن إلى روسيا، من بينها 39 شركة طيران تقوم برحلات ركاب و6 شركات أخرى تنظم رحلات شحن وركاب.

وتنظم هذه الشركات الرحلات من 26 دولة وهي: أذربيجان، الجزائر، أرمينيا، أفغانستان، البحرين، بيلاروس، فنزويلا، مصر، إسرائيل، الأردن، العراق، إيران، كازاخستان، قطر، الصين، قرغيزستان، منغوليا، الإمارات العربية المتحدة، صربيا، سوريا، طاجيكستان، تونس، تركمانستان، تركيا، أوزبكستان، إثيوبيا.

المصدر: نوفوستي