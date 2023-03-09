منتج مصري يثير أزمة كبيرة في أوروبا

أصدر رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري أحمد كمال، إجراءات احترازية تشمل المزارع والشركات التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي لنسبة الفحص الإضافي على شحنات البرتقال المصري بنسبة 20%، بسبب وصول شحنات ملوثة بمبيد الكلوروبيرفوس.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي قررها رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه يجب على جميع المزارع المصدرة الالتزام الصارم بحظر استخدام جميع المبيدات التي تندرج تحت المادة الكلوروبيرفوس، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو من يخالفها.

وأضاف المنشور، أنه سيتم إجراء تحليل معملي أثناء تشغيل الخام الذي يتم استلامه في المحطة، وذلك لشحنات الموالح المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي قبل التصدير مباشرة؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات غير المسموح بها وذلك للشركات التي ورد لها إخطارات رفض بدءا من 2022/9/1.

وتابع بأنه سيتم وقف أي مزرعة يثبت تلوث محصولها بمتبقيات مبيدات أعلى من المسموح بها في القواعد الأوروبية عن التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى إعادة تقييم المزرعة بحد أدنى شهر وفي حال عدم التوافق يتم إيقافها حتى نهاية الموسم.

وأكد على وقف اعتماد أي مزرعة يثبت تلوث محصولها بأحد المبيدات المحظور استخدامها، مثل الكلوروبيرفوس حتى نهاية الموسم التصديري لجميع دول العالم، مع إنذار أي شركة يرد لها إخطار رفض لأحد شحناتها من محصول الموالح بدول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع مستوى متبقيات المبيدات عن المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، وفي حال تكرار رفض أحد شحناتها مرة أخرى، يتم فرض سحب عينات من كل حاوية معدة للتصدير يتم تصديرها إلي الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إلغاء اعتمادها للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الموسم التصديري 2022 / 2023، مع وقف اعتماد أي شركة مصدرة يرد لها إخطار رفض لأحد شحناتها بسبب تلوثها بمبيد محظور مثل الكلوروبيرفوس، مما يعني عدم قدرتها علي التصدير حتى نهاية الموسم، كما سيتم تحديد آليات وقواعد التكويد للموسم الجديد في ضوء نتائج تقييم الموسم التصديرية الحالي.

المصدر: القاهرة 24