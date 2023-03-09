مصر تبني محورا ضخما بـ250 ألف طن من الحديد (صور)

بدأ اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمحور الفريق كمال عامر الحر، بمحافظة الجيزة في مصر والذي سيعمل على خفض الازدحام وتقليل المسافات.

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ويتواجد المحور في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبا حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالا بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتي انتهى من تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

والمحور يسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التي يمر بها مسار المحور في هذه المسافة.

ويعد محور الفريق كمال عامر الحر، أحد المحاور الجديدة بشبكة الطرق السريعة، التي ترتبط بالطريق الدائري، وتأتي أهمية المحور، في أنه يحقق تطورا ملحوظا في انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوبًا، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالي طول المحور 15 كم.

ومشروع المحور يتضمن إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التى تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

وشاركت 5 شركات مقاولات وطنية في تنفيذ محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة، وتم استخدام نحو 250 ألف طن حديد تسليح، و20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف م3 خرسانة، وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية، كما أن تنفيذ المشروع في منطقة من أكثر المناطق ازدحامًا بالقاهرة الكبرى، ومليئة بشبكات المرافق، وملاصقة لمترو الأنفاق والسكة الحديد، تطلب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب تحويل كم كبير من المرافق المتعارضة مع مسار المشروع (كهرباء - مياه شرب - صرف صحى - غاز - تليفونات - شبكات اتصالات)، حيث تم تحديث وإحلال حوالى 15 كم شبكات مرافق، إضافة إلى إجراء التنسيقات اللازمة للعمل فى المسافة المتداخلة من المحور مع مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة بالمحور، وتوفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع.

المصدر: القاهرة 24