وصفه السيسي بأنه أكبر مشروع في البلاد.... فيديو يرصد النهر الصناعي المصري

تنفذ مصر مشروعا زراعيا ضخما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصف مشروع "الدلتا" الجديدة بأنه أكبر مشروع في تاريخ البلاد.

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في هذا المشروع، تعمل مصر على ترويض الصحراء الغربية لزيادة الرقعة الزراعية في مصر التي كانت لا تتجاوز 6% من المساحة، والتي يعيش عليها أغلب السكان في البلاد.

وفي هذا المشروع، قامت مصر بتنفيذ نهر صناعي، للمساعدة في ري الرقعة الزراعية الكبيرة، والتي يتم مدها بمياه الصرف التي تستخدم في الزراعة، حيث تم تدشين مواسير عملاقة تمرر مياه الصرف الزراعي المعالجة لري المشروع.

ويقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا، وترجع بداية المشروع إلى أبريل 2017، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ويستهدف المشروع "توفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما يهدف إلى توفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كم وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة 350 ميغاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية، وفق تقرير الهيئة.

ويجري الآن استكمال أعمال تنفيذ إنشاء أضخم نهر صناعي في العالم بطول 114 كيلومترا ـ في قلب الصحراء ـ لاستغلال مياه الصرف الزراعي والجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام، حيث أنه من المقرر أن ينتج النهر نحو 10 مليون متر مكعب من المياه.

المصدر: RT