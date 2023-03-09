التضخم يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بشكل غير مسبوق.

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وارتفع التضخم بأكثر من المتوقع إلى 31.9% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 25.8% نهاية يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري اليوم عن معدل التضخم الأساسي والذي سجل نحو 31.23% نهاية فبراير الماضي.

وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.

المصدر: وكالات