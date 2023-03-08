مصر تعلن تراجع ديونها

قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الدين الخارجي على مصر هبط بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو الربع الأول من العام المالي الحالي.

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وسجل الدين 154.9 مليار دولار، بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بـشهر يونيو 2022، حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، سداد فوائد وأقساط بقيمة 4.784 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من المالي الحالي 2022 - 2023.

وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.555 مليار دولار.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: القاهرة 24