سوق الإمارات بنكهة "فكوس فيل" الروسية

أطلقت شركة المنتجات الغذائية الروسية "فكوس فيل" مبيعات بضائعها تحت علامتها التجارية الخاصة في دبي باستخدام خدمة التوصيل السريع "يلا ماركت"، التي أسسها رجال أعمال روس.

وقالت وسائل إعلام إن "(فكوس فيل) أطلقت مبيعات السلع تحت علامتها التجارية الخاصة في دبي من خلال خدمة التوصيل السريع "يلا ماركت" (YallaMarket)، والخدمة هي أول خدمة توصيل سريعة للبقالة والسلع المنزلية في دبي، والتي تأسست قبل عامين من قبل رجال أعمال روس".

وتمت الإشارة إلى أنه تم اعتماد مجموعة معينة من المنتجات ليتم تسويقها في دبي بالإمارات وهي المنتجات التي تلقى رواجا مثل أغذية الأطفال والمشروبات والأطعمة المعلبة والمربى والخبز والشوكولاتة والحلويات الأخرى.

ويتم تجميع المنتجات في متاجر مخصصة، وتعتمد فترة توصيل الطلب على العنوان في دبي، فعلى سبيل المثال يستغرق التوصيل 15 دقيقة عند إيصال الطلب إلى عنوان في منطقة أبراج بحيرة الجميرا وحتى 60 دقيقة للمناطق الأخرى.

وأشارت "فكوس فيل" إلى أن "يلا ماركت" (YallaMarket) ليست قناة المبيعات الوحيدة لمنتجاتها في دبي، حيث تخطط الشركة لتسويق مجموعة من المنتجات عبر أسواق شهيرة في دبي وهي: Noon وDeliveroo وNowNow وCareem وTalabat.

ودخول سوق دبي ليس المشروع الدولي الوحيد لشركة "فكوس فيل"، بالعام 2022 أطلقت الشركة مبيعات خارج روسيا في الصين.

المصدر: برايم