مركز الأعمال الروسي الصيني: يمكن لروسيا والصين أن يكملا بعضهما تجاريا في الظروف الحالية

أكد المكتب التمثيلي لمركز الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي، أن الطاقة والزراعة هما عنصران أساسيان للتكامل بين روسيا والصين في هذه الظروف، والتجارة ستتجاوز هذا العام 200 مليار دولار.

وقالت لين يوشوان رئيسة المكتب إن: "روسيا والصين أظهرتا القدرة على استكمال بعضهما البعض في التجارة على خلفية العقوبات والصراع في أوكرانيا ".

وأكدت: "بعد بدء الأزمة الأوكرانية، أصبحنا مقتنعين بأن هيكل التجارة بين الصين وروسيا يسمح لنا بتكملة بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا أصبح الآن واضحا للعيان"، مضيفة أن هذا يتجلى أيضا في النمو السريع للتجارة نفسها، والتي قد تتجاوز هذا العام 200 مليار دولار.

ووفقا لها، فإن العناصر الرئيسية لهذا التكامل هي الطاقة والزراعة وأشارت: " لا يمكننا الاعتماد فقط على هذين الاتجاهين، ومن الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام للمجال العلمي والتقني في روسيا، وفي الصين لاستخدام إمكانيات الإنتاج في العلاقات الثنائية".

وأوضحت أنه: "بالنسبة للسوق الصينية، هناك اهتمام متزايد بشكل ملحوظ بالمنتجات الغذائية الروسية، والتي تعتبر آمنة وصديقة للبيئة في الصين، في هذه الحالة، نتحدث أولا عن العسل والحليب المجفف والحلويات".

وأضافت: "بشكل عام، يبدو لي أن هناك منافذ كبيرة في الصين للسلع الروسية، خاصة للسلع عالية الجودة".

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المصدر: تاس