مصر تطرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز

كشفت وزارة البترول المصرية، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية.

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وقال بيان للوزارة إن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة، وتشمل 8 حقول منتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، وأن مصر لديها قصص نجاح تحققت.

وعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، على هامش المشاركة بفعاليات أسبوع ملتقى CERAWeek العالمي للطاقة الذي يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 - 10 مارس 2023، ويضم عددا من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم.

وتناول اللقاء استعراض مستجدات أنشطة الشركة فى مصر وخططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها، والتعاون المشترك بين الجانبين لنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية، بما يدعم دور مصر ومنطقة شرق المتوسط فى تأمين جانب من الطلب العالمي على الطاقة.

المصدر: RT