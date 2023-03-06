صعود الروبل وبورصة موسكو

عوضت العملة الروسية اليوم الاثنين بعض الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، حيث صعد الروبل أمام اليورو والدولار، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو في مستهل تعاملات الأسبوع.

وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 33 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.29 روبل، فيما انخفص سعر صرف اليورو بواقع 34 كوبيكا إلى 79.94 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.66% إلى 2287.61 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.07% إلى 955.48 نقطة.

المصدر: RT