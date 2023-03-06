"التجلي الأعظم" على خارطة مصر السياحية

قالت وسائل الإعلام المصرية إنه يتم دراسة تغيير اسم مدينة سانت كاترين الشهيرة في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، إلى مدينة التجلي الأعظم، في إطار الخطة التنموية للدولة.

إقرأ المزيد

وأوضحت مصادر خاصة، أن تغيير اسم المدينة يتواكب مع المشروع الضخم الذي ينفذ فيها، وتتطلع الدولة إلى وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، لا سيما مع المقومات الفريدة التي تشملها المدينة، والتي تؤهلها لجذب أعداد ضخمة من السياح.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع التجلي الأعظم الذي ينفذ في المدينة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، التي ترى أن المدينة تمتلك كافة المؤهلات لجذب السياحة لا سيما أنها بقعة فريدة للغاية.

ويشمل مشروع التجلي الأعظم إنشاء فندق جبلي متكامل، بمدينة سانت كاترين، ويضم 150 غرفة فندقية متنوعة، وأجنحة فندقية فاخرة، وحمامات سباحة وإنشاء مركز زوار جديد بمدخل المدينة بميدان الوادي المقدس، بأرض التجلي الأعظم، وهو يتكون من دورين أرضي وأول وروف مشاة، ذلك بالإضافة إلى نقطة للاستقبال والمعلومات، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب لحجز الرحلات وتذاكر الطيران، ومطعم، وكافيتريا، والقبة السماوية.

ويشمل إنشاء ساحة السلام، التي تتضمن تنفيذ ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات.

كما يتضمن إنشاء النزل البيئي الجديد بمنطقة وادي الراحة، ويتكون من 7 مبانٍ بإجمالي (192 غرفة فندقية بيئية)، كما يتضمن مباني للخدمات والاستقبال، بالإضافة إلى إقامة الحديقة الصحراوية بمحاذاة سفح الجبل، بحيث تربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي.

ويضم المشروع إنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة، وصولًا لجبل التجلي.

وتعد مدينة سانت كاترين هي أكثر مدن مصر خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر في قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس، وتبلغ مساحتها 5130 كم مربع، وتحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة.

المصدر: القاهرة 24