مصر تطلق ميثاق "سانت كاترين" للعالم

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، من دير سانت كاترين في سيناء، ظهر اليوم الجمعة، عن إطلاق ميثاق جديد يحمل اسم ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي.

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وقال وزير الأوقاف المصري، إن الحاضرين اتفقوا في الملتقى الذي يحمل نفس الاسم، على الميثاق متضمنا التأكيد على أن رسالة جميع الأديان هي السلام، وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع.

وأضاف الميثاق، أن السلام العادل يقتضي احترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش بسلام على أرضها.

وتم الإعلان عن الميثاق خلال ختام فعاليات ملتقى "سانت كاترين" العالمي، الذي عقد ليومين، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحافظة جنوب سيناء، بحضور وزراء الآثار والثقافة والهجرة وسفراء 15 دولة عربية وأجنبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية