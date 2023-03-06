 
مباشر

المدن الروسية الأقوى من حيث القدرة الشرائية

مال وأعمال

المدن الروسية الأقوى من حيث القدرة الشرائية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvgk

تشهد أسعار الوقود في العالم تباينا بين دولة وأخرى وذلك بحسب متوسط دخل الفرد والوضع الاقتصادي وما إذا كانت الدولة منتجة للنفط الخام أم لا، فماذ عن أسعار البنزين في روسيا؟

إقرأ المزيد
بعد ارتفاع ملحوظ.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء
بعد ارتفاع ملحوظ.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء

تعد روسيا من كبار منتجي الذهب الأسود في العالم، وبلغ إنتاجها العام الماضي من المادة قرابة 530 مليون طن. وشهدت أسعار البزين تقلبات في روسيا في العام 2022، وفي يناير 2023 انخفض سعر البنزين من ماركة 92 في جميع عموم روسيا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت دراسة أن سكان مناطق "يامال نينتسكي" وموسكو و"تشوكوتكا" الأكثر قدرة على شراء البنزين وذلك انطلاق من سعر المادة ومتوسط الراتب الشهري. ووفقا للدراسة يمكن لسكان هذه المناطق شراء أكثر من ألفي لتر في الشهر.

فيما أقل المناطق قدرة على شراء البنزين هم سكان جمهورية "قبردينو - بلقاريا" والشيشان وإنغوشيا (استنادا لسعر البنزين ومتوسط الراتب الشهري)، ويمكن لهذه المناطق شراء قرابة 700 لتر في الشهر.

وأشارت الدراسة إلى أن أسعار البنزين من ماركة 92 في المناطق الروسية في يناير 2023 تراوحت بين 41.88 روبل للتر (0.60 دولار - سعر الصرف 69 روبلا للدولار) و 63 روبلا للتر (0.91 دولار).

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا