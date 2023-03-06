بعد ارتفاع ملحوظ.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أسعار الذهب الأسود الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، عند 79.16 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.65% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.21 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.72% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت أسعار النفط قد صعدت مدعومة الأسبوع الماضي بالتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني، فضلا عن بعض الضعف في الدولار.

من جهة أخرى، قالت شركة خدمات حقول النفط "بيكر هيوز" إن عدد حفارات النفط الأمريكية النشطة انخفض بمقدار 8 وحدات الأسبوع الماضي إلى 592 وحدة، فيما تراجعت عمليات التثبيت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022.

المصدر: إنترفاكس