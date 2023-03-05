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السعودية ترفع أسعار النفط للأسواق الآسيوية والأوروبية في أبريل

مال وأعمال

السعودية ترفع أسعار النفط للأسواق الآسيوية والأوروبية في أبريل
Globallookpress
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رفعت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، الأسعار لشهر أبريل في آسيا وأوروبا، حيث بلغ سعر المبيع الرسمي لـ"عربي خفيف" لأبريل 2.5 دولار لمؤشر دبي-عمان بأعلى من 50 سنتا عن مارس.

وذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" اليوم الأحد، أن "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة، رفعت سعر شحنات أبريل من نفطها إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولار واحد للبرميل.

وقالت للمشترين في البحر المتوسط​​، أن الأسعار المحددة بالنسبة لخام برنت ICE ارتفعت بمقدار 0.3 دولار.

هذا وتضع المملكة العربية السعودية جدول تسليم بناءً على طلبات المستهلكين في بداية كل شهر، ومع ذلك، تم تعديل سياسة التسعير بشكل كبير بسبب الوضع في أوكرانيا، والذي كان له تأثير على سوق النفط العالمية.

المصدر: تاس

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