انخفاض التضخم في تركيا

كشفت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، عن أن التضخم السنوي في تركيا انخفض في فبراير الماضي بنحو طفيف إلى 55.18%.

ووفقا لمعهد الإحصاءات التركي فإن التضخم تراجع بعد أن كان في شهر يناير الماضي عند 57.68%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في تركيا هذا العام عند 51.2%، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 6.6%.

وتأتي بيانات التضخم في وقت تستعد فيه تركيا لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أجزاء من البلاد في 6 فبراير الماضي.

المصدر: برايم + تاس