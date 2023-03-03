أوكرانيا.. ارتفاع سعر البصل 3 مرات

أفاد الخبير الاقتصادي مكسيم غوبكا، اليوم الجمعة، بأن سعر البصل ارتفع في أوكرانيا على مدار العام بنحو ثلاث مرات، وسط توقعات بصعود سعر المنتج بنسبة 30% أخرى في المستقبل القريب.

ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية فإن سعر كيلوغرام البصل يبلغ اليوم 52 هريفنيا (1.4 دولار)، بينما كان يمكن شراؤه في مارس من العام الماضي بـ16.75 هريفنيا (45 سنتا).

وقال غوبكا لقناة "رادا" التلفزيونية: "أسعار البصل سترتفع وسيستمر هذا الاتجاه حتى مايو المقبل. الاستيراد نما خلال الشهرين الماضيين بواقع 2.5 مرة، لذلك نتوقع نموا آخر بنسبة 30% لهذا المنتج".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمعية الخبازين لعموم أوكرانيا يوري دودشينكو زيادة أسعار الخبز بنسبة 10% في البلاد.

المصدر: نوفوستي