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انخفاض عملة "البيتكوين" في الأسواق!

مال وأعمال

انخفاض عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 5% إلى مستوى 22.4 ألف دولار، وسجلت بذلك العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم أدنى مستوى في أسبوعين.

وبحلول الساعة 09:33 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 4.51% إلى 22399.40 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية.

انخفاض عملة
coindesk

ويأتي التراجع في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عن قيام مستثمرين بسحب حوالي 6 مليارات دولار من عملة باينانس المستقرة Binance USD بعد حملة تنظيمية أمريكية على بورصة العملات الرقمية الأكبر في العالم.

المصدر: وكالات

 

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