الفيروز.. ثروة سمكية في الصحراء المصرية

تمكنت مصر من إنشاء مشروع كبير في قلب الصحراء، قد يكون غير مألوف في موقعه ولكنه يحقق ثروة كبيرة للبلاد.

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"مزارع الفيروز".. مشروع من مشروعات تنمية الثروة السمكية العملاقة، بطاقة إنتاجية 13 ألف طن سنويا لتحقق جزء من الاكتفاء الذاتي لمصر، بجانب المزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة بتكلفة 650 مليون جنيه.

يقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان تقريبا بمواجهة 17 كم بمحاذاة ساحل البحر وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالي 5908 حوض للاستزراع السمكي، مساحة الحوض 1.75 فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن سنويًا أسماك وجمبري.

أما بالنسبة لبحيرات الفيروز للصيد البحري مقامة على 10 ألاف فدان تقريبا، كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوي للمزرعة من خلال فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.

المصدر: RT