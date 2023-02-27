غلاء أشهر أكلة شوارع شعبية في مصر

قفزت أسعار وجبة الكشري الشعبية الشهيرة في مصر بنسبة 59 % في ديسمبر 2022 وسط ارتفاعات حادة في أسعارمكونات الطبق المصري الشهير، حسب تقرير دولي.

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ويتألف طبق الكشري بشكل أساسي من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس والبصل المقلي وصلصة الطماطم والثوم مع رشة من الخل

ويباع الكشري في مصر في عربات الشوارع ومنافذ الوجبات السريعة ويقدم كذلك على طبق فاخر في المطاعم السياحية

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الإثنين، إن مؤشر الكشري أظهر ارتفاعا بنسبة 59 % في ديسمبر على أساس سنوي أي ثلاثة أضعاف معدل التضخم في مصر البالغ 21.3 %.

وأكدت أن مكونات الكشري ارتفعت أسعارها بحدة خلال الفترة الماضية، مع صعود سعر العدس بنسبة 66.5 % والأرز بنسبة 89 بالمئة، والطماطم بنسبة 83 %.

وطرأ ارتفاع على أسعار المعكرونة بنسبة 75 % والبصل بنسبة 27.5 % والزيت بنسبة 47 بالمئة والثوم بنسبة 36.5 %.

والكشري، الخالي من الكربوهيدرات واللحوم، وهو ملازم لموائد المصريين الفقراء خلال العقود الماضية، بسبب سعره المنخفض.

وفي مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان البالغ نحو 104 ملايين نسمة، لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عن طبق الكشري الرخيص والشهي.

المصدر: إربيان بيزنس