الشيخ تميم بن حمد يوجه رسالة للسيسي وللمصريين حول الاستثمارات القطرية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

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وأكد الأمير خلال استقباله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العالم.

وأضاف الأمير تميم بن حمد أن الدولة المصرية مع ذلك لا تزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر دولتان شقيقتان.

واختتم الشيخ تميم حديثه بالإعراب عن اعتزاز قطر بالعائلات والجالية المصرية التي تعيش في قطر، مشيداً بما يربطهم بأشقائهم القطريين من روابط أخوة لا تنفصل.

وطلب أمير قطر نقل تحياته لأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن حضور الرئيس السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، كما أعرب سمو الأمير عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.

المصدر: RT